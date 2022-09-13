Совет Европы обеспокоен эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе

Сообщения об эскалации боевых действий вокруг армяно-азербайджанской границы вызывают большую тревогу.

Сообщения об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Разногласия между государствами-членами Совета Европы должны разрешаться мирным путем переговоров. Недавние прямые контакты между главами обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. При вступлении в Совет Европы Армения и Азербайджан обязались урегулировать конфликт мирным путем. Это обязательство должно соблюдаться",- говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Совет Европы готов оказать помощь в усилиях по примирению сторон.