Совет Европы обеспокоен эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе

Сообщения об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
"Разногласия между государствами-членами Совета Европы должны разрешаться мирным путем переговоров. Недавние прямые контакты между главами обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. При вступлении в Совет Европы Армения и Азербайджан обязались урегулировать конфликт мирным путем. Это обязательство должно соблюдаться",- говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что Совет Европы готов оказать помощь в усилиях по примирению сторон.