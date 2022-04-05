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Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана

Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана Совет Европы готов обсуждать с властями Азербайджана сферы сотрудничества на освобожденных территориях.
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 14:35
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана

Совет Европы готов обсуждать с властями Азербайджана сферы сотрудничества на освобожденных территориях.

Об этом Report заявил представитель Совета Европы в Азербайджане посол Золтан Херньес.

"В целом, Совет Европы готов оказать содействие развитию на освобожденных территориях Азербайджана по ряду сфер, таких как охрана окружающей среды, улучшение экологии, которая сильно пострадала в ходе оккупации", - сказал он, добавив, что все эти вопросы будут согласованы с властями Азербайджана, согласно планам развития страны.

При этом посол подчеркнул, что хотя процесс разминирования территорий включает технические вопросы и вопросы безопасности, в которых Совет Европы не имеет прямой компетенции, однако организация готова содействовать устранению гуманитарных последствий минной проблемы.

Также, по его словам, организация готова делиться опытом по укреплению доверия и деятельности по миростроительству в регионе.

Говоря о сотрудничестве на Южном Кавказе, он отметил, что оно рассматривается в рамках Восточного партнерства.

"Совет Европы уже реализовывал ряд проектов с участием всех стран Восточного партнерства. Это особый формат, в рамках которого можно работать со всеми странами-участниками одинаково, включая Азербайджан и Армению", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Avropa Şurası Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinin inkişafına dəstək verməyə hazırdır"
Версия на английском языке Envoy: Council of Europe ready to assist development of liberated Azerbaijani lands

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