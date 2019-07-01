​Совет Европы выделил 915 тыс евро на судебную систему Азербайджана

В Баку состоится презентация нового проекта "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане".

Как сообщает Report, проект будет реализован на основе Совместной программы Европейского Союза и Совета Европы в рамках Партнерства за надлежащее управление Совета Европы II (PGG II).

Программа продлится до 31 августа 2021 года. Общий бюджет проекта составляет 915 000 евро. Проект будет реализован Европейской комиссией по эффективности правосудия (CEPEJ).

Общая цель проекта заключается в повышении эффективности и качества работы азербайджанских судов через внедрение на национальном уровне инструментов CEPEJ и улучшении качества и модернизации системы исполнения судебных решений с правовой и институциональной точек зрения, а также усовершенствовании исполнения решений путем наращивания потенциала структур, участвующих в процедурах исполнения.