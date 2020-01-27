Самед Сеидов: Совет Европы сегодня переживает кризис

"Совет Европы сегодня переживает кризис".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

"Сегодня на зимней сессии ПАСЕ протестовали против полномочий делегаций 8 стран. Это значит, что сегодня мы переживаем кризис. Наши армянские коллеги высказывают здесь однозначные мысли об Азербайджане. По какому праву представители учинившей геноциды, убивающей детей и оккупировавшей территории другого государства страны, делают подобные заявления", - сказал С.Сеидов.