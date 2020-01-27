 Наверх

Самед Сеидов: Совет Европы сегодня переживает кризис

Совет Европы сегодня переживает кризис

"Совет Европы сегодня переживает кризис". 

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов

"Сегодня на зимней сессии ПАСЕ протестовали против полномочий делегаций 8 стран. Это значит, что сегодня мы переживаем кризис. Наши армянские коллеги высказывают здесь однозначные мысли об Азербайджане. По какому праву представители учинившей геноциды, убивающей детей и оккупировавшей территории другого государства страны, делают подобные заявления", - сказал С.Сеидов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!