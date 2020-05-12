Совет ЕС об отмене визового режима со всеми странами Восточного партнерства

Европейский союз предупредил, что начнет переговоры о безвизовом режиме со странами Восточного партнерства, которые его еще не имеют, только при выполнении определенных условий. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в принятом накануне постановлении Совета ЕС о политике Восточного партнерства также выражена обеспокоенность большим числом заявок о предоставлении убежища в ЕС от граждан некоторых стран-партнеров.

Безвизовым режимом для краткосрочных поездок в ЕС пользуются граждане трех из шести стран-членов Восточного партнерства: Грузии, Молдовы и Украины. Гражданам Азербайджана, Армении и Беларуси требуются визы.

Совет подчеркивает, что для успешного выполнение существующих планов действий по либерализации визового режима важно постоянное выполнение контрольных показателей, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

"Возможность начать переговоры о либерализации визового режима с остальными странами (Восточного партнерства) , гражданам которых требуются визы для поездок в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия", - говорится в постановлении.

Эти условия, в частности, включают соблюдение существующего режима поездок, удовлетворительное выполнение соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Совет напоминает, что "большое число необоснованных заявок на предоставление убежища от граждан некоторых стран-партнеров вызывает обеспокоенность в странах-членах ЕС".

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.