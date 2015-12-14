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    Совет ЕС: Европейская политика соседства является ключевой для внешней политики Евросоюза

    В Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран Евросоюза

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Демократическое, стабильное и процветающее соседство является стратегическим приоритетом для Евросоюза и фундаментальным интересом". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Совета ЕС по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. 

    В документе приветствуется обновленная версия Европейской политики соседства, подчеркивается особая важность отношений с соседями ЕС, отмечается, что стабилизация политической, экономической сфер и сферы безопасности будет главной политической задачей для ЕС на ближайшие годы. 

    "Европейская политика соседства является ключевой для внешней политики и политики безопасности ЕС" , - говорится в заявлении по итогам заседания. 

    В программу Европейской политики соседства входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия. Презентация обновленной Европейской политики соседства (ЕПС) состоялась в ноябре в Брюсселе. 

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