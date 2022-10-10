Совершившие теракт в Гяндже два года назад рано или поздно понесут наказание

"Два года назад город Гянджа подвергся ракетному обстрелу армянской армией, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Совершившие террористический акт в Гяндже рано или поздно понесут заслуженное наказание".

Два года назад город Гянджа подвергся ракетному обстрелу армянской армией, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Совершившие террористический акт в Гяндже рано или поздно понесут заслуженное наказание.

Об этом Report сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что ответственные лица в Армении должны будут ответить за это преступление:

"Это одновременно нарушение международного гуманитарного и военного прав. Хотя в настоящее время в рамках национальной правовой системы Азербайджан проводит в связи с этим соответствующие правовые процедуры, этого мало. Факты по указанным преступлениям должны быть переданы в Международный суд при ООН или в военные трибуналы, специализирующиеся на военных преступлениях, и для этого также принимаются соответствующие меры".

Говоря о зверствах, совершенных армянскими вандалами, Х.Бабаоглу подчеркнул, что ни за 30 лет конфликта, ни за 44 дня войны для Азербайджана гражданские лица никогда не были военными целями:

"Азербайджан воевал достойно. Сегодня Азербайджан, будучи страной-победительницей, по-прежнему является инициатором мира. Армяне же вели себя недостойно и при оккупации наших территорий, и при поражении, и при подписании акта капитуляции. И теперь, закладывая мины на наших территориях при каждой возможности, они продолжают делать то же самое, тем самым отдаляя мир. Но независимо от их поведения Азербайджан добьется наказания каждого армянина, совершившего преступление против нашего народа”.

"Удерживая наши земли под оккупацией в течение 30 лет, армяне думали, что их преступления останутся безнаказанными. Но в 44-дневной войне наша героическая армия достойно наказала их за все совершенные преступления. Несомненно, совершившие террористический акт в Гяндже, рано или поздно понесут заслуженное наказание" - сказал Х.Бабаоглу.