Совершившему нападение на посольство Азербайджана в ближайшее время будет вынесен приговор

В ближайшие дни будет вынесен приговор Ясину Гусейнзаде, признанному виновным в нападении на посольство Азербайджана в Иране.

В ближайшие дни будет вынесен приговор Ясину Гусейнзаде, признанному виновным в нападении на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA , об этом заявил заместитель председателя судебной власти Исламской Республики Иран по международным делам, секретарь штаба по правам человека Казым Гарибабади.

Напомним, что 7 января 2023 года примерно в 08:30 утра по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший, вооруженный автоматом "Калашникова", прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства - Васиф Тагиев и Махир Иманов – получили ранения при предотвращении нападения.

Совершивший теракт Ясин Гусейнзаде был задержан. После теракта деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. 29 января 2023 года сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы из Тегерана в Баку. Всего на родину вернулись 53 человека, включая сотрудников посольства и членов их семей.