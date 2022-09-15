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Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе Сегодня пройдет очередное экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 16:25
Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

Сегодня пройдет очередное экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Об этом американскому бюро Report сообщили в Департаменте по политическим вопросам Совета Безопасности ООН.

Было отмечено, что обсуждения на заседании пройдут в открытом режиме и будут заслушаны выступления постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева и постоянного представителя Армении при ООН Мгера Маргаряна.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени.

Напомним, что вчера Совбез ООН провел закрытое заседание по ситуации на границе.

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Версия на английском языке Emergency meeting of UN Security Council regarding Azerbaijan-Armenia border clashes to be held today
Версия на азербайджанском языке Bu gün BMT TŞ-nin Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclası keçiriləcək

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