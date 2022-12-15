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Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ посетили московский детский дом

Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ посетили московский детский дом По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой представительство Фонда Гейдара Алиева в России в преддверии Нового года навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", подарив детям-сиротам праздник.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 20:15
Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ посетили московский детский дом

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой представительство Фонда Гейдара Алиева в России в преддверии Нового года навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", подарив детям-сиротам праздник.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В преддверии Нового года детям был продемонстрирован спектакль "Аленький цветочек" московского Театра кукол.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала об организации праздника: "Мы рады, что сегодня вновь в гостях в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом» и в канун Нового года можем поздравить воспитанников учреждения. Сегодняшние дети – это те, кто завтра будет решать судьбы стран, планеты, всего человечества. Сегодня – дети, завтра –народ. Сегодняшний мир принадлежит взрослым и мы должны оставить им в наследство мирную, счастливую землю. Дети – завтрашний день нашей планеты".

Она подчеркнула, что проблемы детей никогда не остаются без внимания Фонда Гейдара Алиева, и это одно из главных направлений деятельности Фонда, под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой: "Вице-президент Фонда, глава его российского представительства Лейла Алиева неизменно поддерживает любые проекты во всех странах, призванные помочь детям, сделать их жизнь ярче и счастливее".

Т.Ахмедова напомнила, что ребята из Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» по приглашению Фонда ездили в Баку, знакомились со своими сверстниками, весело проводили время.

"Отрадно, что дети наших стран и народов растут под надежной защитой государства и общества. В атмосфере взаимоуважения друг к другу. Самые крепкие и самые искренние отношения в дружбе завязываются именно в детстве. Сегодня – детская дружба, завтра – дружба между народами", - заключила Т.Ахмедова.

Директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за сотрудничество: «Сотрудники Фонда Гейдара Алиева уже члены нашей семьи. У нас совместные программы, проекты, мы занимаемся вместе трудоустройством ребят, помогаем выпускникам. Хочется сказать спасибо Фонду и лично Лейле ханум за заботу о наших ребятах», - сказал он.

В конце мероприятия сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ раздали воспитанникам Центра новогодние подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Moskvada uşaq evində olub

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