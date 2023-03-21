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Сотрудники посольства Азербайджана посетили военнослужащих, находящихся на лечении в Турции

Сотрудники посольства Азербайджана посетили военнослужащих, находящихся на лечении в Турции Сотрудники посольства Азербайджана в Турции и Аппарата военного атташе при посольстве по случаю праздника Новруз навестили участников войны, военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, находящихся на лечении в Турции, и членов их семей.
Внешняя политика
21 марта 2023 г. 16:49
Сотрудники посольства Азербайджана посетили военнослужащих, находящихся на лечении в Турции

Сотрудники посольства Азербайджана в Турции и Аппарата военного атташе при посольстве по случаю праздника Новруз навестили участников Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, находящихся на лечении в Турции, и членов их семей.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

В ходе встречи сотрудники посольства поинтересовались лечением и их проблемами.

В завершение визита нашим гражданам были вручены праздничные подарки и сделано фото на память.

Напомним, что в соответствии с протоколом, подписанным между двумя государствами, размещение в лечебных центрах граждан Азербайджана, направляемых в Турцию для обследования и лечения на ежегодной основе, всегда находятся под пристальным вниманием сотрудников посольства, регулярно принимаются меры по их решению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfirlik əməkdaşları Türkiyədə müalicə alan müharibə iştirakçılarını, hərbçiləri ziyarət edib

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