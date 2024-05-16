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Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов В мае сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 15:09
Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

В мае сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила глава отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.

В соответствии со своим мандатом, МККК во время подобных посещений оценивает условия содержания и обращение с задержанными, а также предоставляет им условия для возобновления или поддержания связи с семьями. В соответствии с процедурами МККК, связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.

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Версия на азербайджанском языке BQXK Azərbaycanda saxlanılan Qarabağ separatçılarına baş çəkib

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