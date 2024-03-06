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Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов В конце февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами армянского происхождения, содержащимися в Азербайджане.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 12:38
Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

В конце февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами армянского происхождения, содержащимися в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Сотрудники МККК провели с ними встречи один на один и создали условия для их связи с семьями.

"В соответствии с мандатом МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными лицами. МККК также создает условия для возобновления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно задержанных обсуждаются только с удерживающей стороной", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ICRC representatives visit Armenian separatists detained in Baku
Версия на азербайджанском языке BQXK Bakıda həbsdə olan erməni separatçılara baş çəkib

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