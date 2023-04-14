Представитель МККК в Армении: Сотрудники комитета пока не навестили двух азербайджанских солдат

Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) пока еще не навестили двух военнослужащих ВС Азербайджана, задержанных в Армении.

Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) пока еще не навестили двух военнослужащих ВС Азербайджана, задержанных в Армении.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

"МККК проинформирован о ситуации, находится на связи с семьями азербайджанских военнослужащих и соответствующими лицами", - сказала Аматуни.

По ее словам, диалог по вопросу посещения солдат ВС Азербайджана продолжается.

Отметим, что вчера в Минобороны Армении подтвердили факт нахождения в стране двух военнослужащих азербайджанской армии, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.