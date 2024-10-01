Сотрудники МККК навестили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили т.н. "лидеров" бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили т.н. "лидеров" бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на МККК, с ними были проведены индивидуальные встречи.

"В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы Азербайджана после успешной локальной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, задержали в Карабахе и доставили в Баку так называемых "президентов" сепаратистского режима – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, “председателя парламента” Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна, бывшего "государственного министра" Рубена Варданяна.