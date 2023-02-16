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Сотрудники МЧС Азербайджана установили еще один палаточный городок в Кахраманмараше

Сотрудники МЧС Азербайджана установили еще один палаточный городок в Кахраманмараше Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установило в турецком городе Кахраманмараш очередной палаточный городок.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 18:02
Сотрудники МЧС Азербайджана установили еще один палаточный городок в Кахраманмараше

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установило в турецком городе Кахраманмараш очередной палаточный городок.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Азербайджанские спасатели установили палатки, отправленные в Турцию Министерством по чрезвычайным ситуациям страны по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Сотрудники МЧС Азербайджана установили временный палаточный городок для оставшихся без крова жителей Кахраманмараша во дворе Университета Имама Сютчю. В палаточном городке установлено 300 палаток.

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