Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 53 человека и извлекли 741 тело из-под завалов в пострадавшей от землетрясения Турции.

Азербайджанские спасатели вызволили 53 человека и извлекли 741 тело из-под завалов в пострадавшей от землетрясения Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно ведут поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В поисково-спасательных работах задействованы техника и специально обученные собаки.