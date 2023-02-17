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Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека из-под завалов в Турции Азербайджанские спасатели вызволили 53 человека и извлекли 741 тело из-под завалов в пострадавшей от землетрясения Турции.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 09:21
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 53 человека и извлекли 741 тело из-под завалов в пострадавшей от землетрясения Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно ведут поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В поисково-спасательных работах задействованы техника и специально обученные собаки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers save 53 people trapped under rubble, recover 741 bodies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Türkiyədə dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 741 nəfərin cəsədini çıxarıb

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