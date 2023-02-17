Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели вызволили 53 человека и извлекли 741 тело из-под завалов в пострадавшей от землетрясения Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно ведут поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.
В поисково-спасательных работах задействованы техника и специально обученные собаки.