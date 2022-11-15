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Сотрудники Генпрокуратуры приняли участие в международных мероприятиях

Сотрудники Генпрокуратуры приняли участие в международных мероприятиях В ноябре сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана приняли участие в мероприятиях международного уровня в нескольких странах.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 10:49
Сотрудники Генпрокуратуры приняли участие в международных мероприятиях

В ноябре сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана приняли участие в мероприятиях международного уровня в нескольких странах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что сотрудники прокуратуры приняли участие в гибридном семинаре Multi-TAIEX "Международный форум прокуроров по борьбе с трансграничной организованной преступностью" в Будве (Черногория). На мероприятии обсуждались вопросы усиления борьбы с трансграничной организованной преступностью.

Кроме того, прокурор отдела по защите государственного обвинения в судах апелляционной инстанции Генеральной прокуратуры Зафар Рамазанов принял участие в семинаре, организованном Офисом программы по киберпреступности Совета Европы и Агентством по сотрудничеству в области уголовного правосудия Европейского Союза (Евроюст) в Гааге (Нидерланды). На семинаре обсуждались кибератаки, совершаемые с целью получения финансового дохода, а также различные формы киберпреступлений.

Также прокурор отдела международно-правового сотрудничества Нигяр Яхьязаде приняла участие в международной конференции "Роль женщин в предотвращении, расследовании и судебном преследовании киберпреступности" в Сан-Хосе, столице Республики Коста-Рика, в рамках проекта Global Action on Cyber Action Extended - GLACY, совместно финансируемого Европейским Союзом и Советом Европы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluğun əməkdaşları beynəlxalq tədbirlərdə iştirak ediblər

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