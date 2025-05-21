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Сотрудники дипмиссии Азербайджана наблюдали за исполнением смертного приговора напавшему на посольство в Тегеране

Сотрудники дипмиссии Азербайджана наблюдали за исполнением смертного приговора напавшему на посольство в Тегеране Айхан Гаджизаде прокомментировал исполнение смертного приговора террористу, напавшему на посольство Азербайджана в Иране
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 16:11
Сотрудники дипмиссии Азербайджана наблюдали за исполнением смертного приговора напавшему на посольство в Тегеране

За казнью Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, наблюдали двое сотрудников азербайджанской дипмиссии и адвокат, назначенный Азербайджаном на судебный процесс.

Как сообщат Report, об этом заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя исполнение приговора.

Он отметил, что приговор был приведен в исполнение сегодня в 5 часов утра. 

Гаджизаде напомнил, что во время нападения на дипмиссию один сотрудник посольства был убит, а двое других ранены.

"Самое суровое наказание лица, совершившего данный террористический акт, входило в число основных ожиданий Азербайджана от иранской стороны. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, всегда важно принятие соответствующих мер со стороны страны пребывания для обеспечения безопасности наших дипломатических миссий и предотвращения подобных действий. Считаем важным продолжение совместных усилий в направлении развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве", - говорится в комментарии.

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Версия на английском языке Two Azerbaijani diplomats observe execution of man who attacked Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyinə hücum edən şəxsin İranda edamı prosesini diplomatik nümayəndəliyin iki əməkdaşı müşahidə edib

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