Сотрудники дипмиссии Азербайджана наблюдали за исполнением смертного приговора напавшему на посольство в Тегеране

Айхан Гаджизаде прокомментировал исполнение смертного приговора террористу, напавшему на посольство Азербайджана в Иране

За казнью Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, наблюдали двое сотрудников азербайджанской дипмиссии и адвокат, назначенный Азербайджаном на судебный процесс.

Как сообщат Report, об этом заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя исполнение приговора.

Он отметил, что приговор был приведен в исполнение сегодня в 5 часов утра.

Гаджизаде напомнил, что во время нападения на дипмиссию один сотрудник посольства был убит, а двое других ранены.

"Самое суровое наказание лица, совершившего данный террористический акт, входило в число основных ожиданий Азербайджана от иранской стороны. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, всегда важно принятие соответствующих мер со стороны страны пребывания для обеспечения безопасности наших дипломатических миссий и предотвращения подобных действий. Считаем важным продолжение совместных усилий в направлении развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве", - говорится в комментарии.