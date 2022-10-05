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Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли

Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли Азербайджанские бывшие вынужденные переселенцы очень хотят вернуться на свои земли.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 15:48
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли

Азербайджанские бывшие вынужденные переселенцы очень хотят вернуться на свои земли.

Об этом Report заявила сотрудник программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) по Ираку Анна Соаве.

По ее словам, процесс восстановления инфраструктуры на постконфликтном этапе в Ираке и Азербайджане очень отличается: "Основное отличие в том, что в Ираке мы восстанавливали территории, на которых частично проживали люди. Многие дома были разрушены, но у людей оставались документы на их участки и они хотели вернутся именно на эти территории. В целом, в Азербайджане люди очень хотят вернутся на свои земли, и я была очень рада услышать о программе по их возвращению".

А. Соаве отметила, что налаживание обмена опытом по восстановлению инфраструктуры на постконфликтом этапе между пережившими войну странами было бы полезным.

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Версия на азербайджанском языке UN-HABITAT əməkdaşı: “Azərbaycanlı məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmağı çox istəyirlər”
Версия на английском языке UN-Habitat employee: Azerbaijani IDPs really want to return to their lands

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