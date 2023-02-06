Сотрудник службы безопасности посольства: Это был спланированный теракт

Теракт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, был спланированным.

Теракт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, был спланированным.

Как сообщает Report, об этом сказал сотрудник службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васиф Тагиев на брифинге в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

По словам мужчины, он узнал из новостей, о том, что террорист пришел в посольство якобы искать свою жену: "Это немыслимая чушь. Ранее в посольство не поступало какого-либо запроса по этому поводу".

Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что нет никаких оснований для утверждений о том, что преступник пришел в посольство с двумя маленькими детьми: "По видеокадрам видно, что это спланированный теракт. Мы потребовали от Ирана наказать террористов. Однако от Ирана пока не поступало обоснованного ответа".