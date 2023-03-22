Сотрудник КГБ СССР: Гейдар Алиев обладал талантом располагать к себе людей

Гейдара Алиева любили как в Азербайджане, так и в Москве, все, кто тесно общался с ним.

Гейдара Алиева любили как в Азербайджане, так и в Москве, все, кто тесно общался с ним.

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report рассказал сотрудник 9-го управления КГБ СССР Владимир Тупицын, который в свое время был водителем Гейдара Алиева в годы его работы в Москве и тепло вспоминает о нем.

"Помню, когда мы отправились в отпуск в Азербайджан, ездили по разным регионам страны, где он очень тепло и благожелательно общался с людьми, интересовался их жизнью и проблемами", - сказал он. По его словам, Гейдар Алиев был общительным человеком, обладал талантом располагать к себе людей.

В. Тупицын поделился и своими воспоминаниями об отношении общенационального лидера к семье. "Он был очень заботливым семьянином. Семья занимала самое важное место в его жизни", - отметил он, добавив, что Гейдар Алиев уделял много внимания сыну и воспитал достойного преемника, следующего заветам отца и продолжившего его дело.

"Мы поладили сразу, прямо во время нашей первой встречи, не помню ни одного случая недопонимая", - сказал В.Тупицын, добавив, что такими простыми и доброжелательными оставались все годы совместной работы.

По его словам, в его обязанности входила безопасность высокопоставленных лиц, с которыми он работал. "Так как я являлся сотрудником охраны девятого управления, в мои функции входила и охрана, и обеспечение полной безопасности человека. Перед поездками весь маршрут нашего передвижения был всегда выверен, Гейдар Алиевич всегда полностью нам доверял", - сказал В. Тупицын, добавив, что такое отношение налагало большую ответственность, в то же время облегчала работу.

Владимир Тупицын был водителем общенационального лидера Азербайджана с 1982 по 1990 годы.