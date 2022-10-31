Сотрудник американского бюро Report: Выдвижение Мехмета Оза на выборы в Конгресс беспокоит армян

Турецкое происхождение Мехмета Оза, баллотирующегося на выборы в Конгресс США, и непризнание им так называемого "геноцида армян" беспокоит проживающих в США армян.

Турецкое происхождение Мехмета Оза, баллотирующегося на выборы в Конгресс США, и непризнание им так называемого "геноцида армян" беспокоит проживающих в США армян.

Об этом сообщила сотрудница американского бюро Report Вусала Аббасова в передаче "Günün ortası“ AzTV.

По ее словам, в настоящее время идут последние приготовления к выборам в Конгресс США: "Выборы в законодательный орган, которые пройдут 8 ноября, чрезвычайно важны для США и представителей общин, проживающих в этой стране. Мехмет Оз - турок по происхождению - станет первым мусульманским кандидатом на выборах и, надеемся, что будет избран. Активисты армянской диаспоры в США взволнованы этим".

В.Аббасова отметила, что армянские СМИ и американские медиа, на которые имеют влияние армяне, в последние дни стали много писать о Мехмете Озе: "Их беспокоит его турецкая, мусульманская принадлежность, то, что он является влиятельной личностью и не признает так называемого "геноцида армян". Армянское лобби выдвигает много претензий. Мехмет Оз все еще является гражданином Турции. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп также является одним из тех, кто открыто выразил поддержку Мехмету Озу. Армяне боятся, что в Конгресс США попадет человек, который будет говорить правду и представит факты, доказывающие ложность утверждений армян".