Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается всесторонне

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается всесторонне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Как вы знаете глава нашего государства был приглашен на 2-ой форум сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоялся в Китае. Это оцениваается как уважение и дружеское отношение Китая к Азербайджану. В рамках визита были очень продуктивные обсуждения между президентом Азербайджана и председателем Китайской Народной Республики. Политичесие отношения на очень высоком уровне. Торгово-экономически связи также развиваются. Мы работаем над улучшением этих связей. Кроме того, имеются большие перспективы для сотрудничества в гуманитарной, культурной и других сферах", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан был одним из первых стран, которые поддержали инициативу "Один пояс, один путь".