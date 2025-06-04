Эльдор Арипов: Сотрудничество Баку и Ташкента развивается на фоне исторических событий в регионе

Отношения Узбекистана и Азербайджана развиваются на фоне исторических событий в регионе.

Отношения Узбекистана и Азербайджана развиваются на фоне исторических событий в регионе.

Как передает Report об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Эльдор Арипов в рамках второго заседания азербайджано-узбекского экспертного совета

"Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

“Перед нашими странами открываются перспективы не только для двустороннего сотрудничества, но и для активизации региональных связей в формате "Центральная Азия - Южный Кавказ", - отметил он.

По его словам, Узбекистан и Азербайджан могут стать своеобразными локомотивами, направляющими развитие этого взаимодействия.

"Наши регионы имеют давние и тесные связи. Великий поэт Алишер Навои считал Низами Гянджеви своим учителем, что тоже является символом глубоких культурных связей между нашими странами", - сказал он.

Арипов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются по восходящей линии, что стало возможным благодаря доверительным отношениям между лидерами двух стран.

По его словам, это открывает широкие возможности для расширения экономического сотрудничества.

"Мы активно работаем над тем, чтобы замещать импорт из третьих стран, развиваем промышленную кооперацию, она может стать драйвером нашего экономического взаимодействия", - подчеркнул Арипов.