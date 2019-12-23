Эльмар Мамедъяров: Сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии поднялось до уровня союзнических отношений

"Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией носит не просто стратегический характер, оно поднялось до уровня союзнических отношений".

Как сообщает местное бюро Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, у Азербайджана, Турции и Грузии имеется общая позиция в политической и экономической сферах.

Э.Мамедъяров сказал, что наряду с подписанной сегодня в Тбилиси совместной резолюцией, также был подтвержден план деятельности на 2020-2022 годы: "По предложению Азербайджана в документ внесена статья о продбезопасности. Это станет новым элементом для трехстороннего сотрудничества".

Министр сказал, что проект Баку-Тбилиси-Карс значим не только для региона, но имеет глобальное геостратегическое значение.