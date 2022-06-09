Сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: 30-летний опыт и приверженность дружбе

Каспийское море, являясь морем дружбы и согласия, омывает берега пяти государств и объединяет их не только общими границами, но и узами сотрудничества. Это море объединяет нашу Отчизну, расположенную в прикаспийском регионе, с Азербайджанской Республикой,

Каспийское море, являясь морем дружбы и согласия, омывает берега пяти государств и объединяет их не только общими границами, но и узами сотрудничества. Это море объединяет нашу Отчизну, расположенную в прикаспийском регионе, с Азербайджанской Республикой, которая за годы Независимости стала стратегическим партнером Туркменистана. Достижения наших государств по различным направлениям сотрудничества в этом регионе свидетельствуют о том, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений многоплановые связи развиваются по восходящей.

Как известно, дипломатические отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой были установлены 9 июня 1992 года на основе обмена нотами. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими братскими государствами, активизирующими стратегическое партнерство в Каспийском регионе на основе приверженности дружбе и согласию. Так, высокий темп развития туркмено-азербайджанского сотрудничества в полной мере подтверждают реализованные и претворяемые в жизнь за недолгий период времени масштабные проекты как регионального, так и международного значения.

За последние несколько лет сфера сотрудничества между двумя странами значительно расширилась. Об этом наглядно свидетельствует ряд важных межправительственных соглашений и других документов о сотрудничестве в различных сферах, подписанных между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. В частности, следует упомянуть подписание 39 таких соглашений в рамках официального визита Президента Азербайджана в Ашхабад в 2018 году и в ходе официального визита Президента Туркменистана в Баку в марте 2020 года. Согласно статистическим сведениям, за последние три года было подписано более 50, а за всю историю наших отношений – более 100 двусторонних документов.

Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений в «Год народа с Аркадагом», наши государства развивают многоплановое сотрудничество в Каспийском регионе. Нефтегазовая, транспортно-логистическая отрасли являются сферами отношений двух стран, характеризующимися стратегической ценностью. 21 января 2021 года в столице Ашхабаде был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Это свидетельствует о том, что Туркменистан и Азербайджанская Республика, совместно осваивая углеводородные ресурсы Каспия, тесно сотрудничают в добыче ценного ресурса моря.

Транспортная система в настоящее время считается одним из стратегических направлений межгосударственного взаимодействия. Пограничный переход между двумя государствами на Каспийском море позволяет реализовать международные транспортные проекты. В этом смысле расположение Каспийского моря в сердце Евразии создает отличные условия и преимущества, основанные на выгодных географических и транзитных транспортно-логистических возможностях. Это, в свою очередь, обуславливает прокладку стратегических маршрутов, соединяющих Азию и Европу, через Туркменистан и Азербайджанскую Республику.

На сегодняшний день в сфере логистики налажено автомобильно-паромное и железнодорожно-паромное сообщения между морскими портами двух стран. Особого внимания в сотрудничестве в данной области заслуживает международный транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция («Ляпис-Лазули») на европейском маршруте. Маршрут призван укрепить торгово-экономические отношения в обширных геополитических и геоэкономических измерениях, включая Центральную и Южную Азию, побережья Каспийского и Черного морей, Средиземноморский регион. Это также будет способствовать приобщению Афганистана в международный транспортно-логистический сектор и его интеграции в мировую экономику, что в конечном итоге будет стимулировать экономическое процветание соседнего государства и развитие международных торгово-экономических отношений.

К слову, сельское хозяйство, промышленность, наука, образование, здравоохранение, туризм, культура и спорт также являются ключевыми направлениями многопланового сотрудничества между нашими соседними государствами. Двусторонние документы, подписанные в вышеуказанных отраслях за последние несколько лет, положительно сказываются на эффективном характере и дальнейшем развитии наших отношений, что в полной мере отражает высокие рубежи, достигнутые за 30 лет в наших дипломатических связях.

Атташе Посольства Туркменистана

в Азербайджане

Кемал Гараев