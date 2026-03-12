Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Сотрудничество Азербайджана и ЕС отражает общие интересы обеих сторон — ЗАЯВЛЕНИЕ

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 00:17
    Сотрудничество Азербайджана и ЕС отражает общие интересы обеих сторон — ЗАЯВЛЕНИЕ

    Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом отражает общие интересы обеих сторон.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении для прессы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты.

    Подчеркивая стратегическое значение партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС), президенты выразили приверженность дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества, опираясь на позитивную динамику недавних встреч на высоком уровне, в том числе в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Отмечалось, что данное сотрудничество отражает общие интересы обеих сторон и способствует укреплению мира, стабильности, транспортной связности и устойчивого развития в более широких регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии.

    Президенты также вновь подтвердили, что отношения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом строятся на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды при полном соблюдении Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, включая принципы суверенитета и территориальной целостности государств.

    Лента новостей