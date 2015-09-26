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    Обсуждены перспективы сотрудничества между аграрными вузами Азербайджана и Пакистана

    Пакистанский дипломат посетил винодельческие угодья и Археологический парк Гейтепе

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер совершил визит в западный регион Азербайджана.

    Как сообщил Report посол, он провел встречи в Товузе, где встретился с депутатом от этого района Ганирой Пашаевой и главой Исполнительной власти Тофигом Зейналовым.

    Вначале посол почтил память погибших шехидов, возложив цветы к воздвигнутому в их честь монументу.

    Кроме того, посол посетил села Алибейли, Агдам и Хаджаллы, где ознакомился с текущей ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

    Помимо этого, Х.У.Гайсер обсудил перспективы сотрудничества между Гянджинским аграрным университетом и соответствующими учебными заведениями Пакистана. По мнению дипломата, две страны могли бы сотрудничать в сфере выращивания фруктов и овощей.

    Пакистанский дипломат также посетил винодельческие угодья и Археологический парк "Гейтепе".

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