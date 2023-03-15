Сотрудница НАНА: Европа переживает кризис плюрализма

Сегодня Европа переживает кризис плюрализма и мультикультурализма.

Сегодня Европа переживает кризис плюрализма и мультикультурализма.

Как передает Report, об этом доктор философии Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана Лейла Меликова заявила на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

"Западные страны, включая Францию, используют исламофобию как средство регулирования общественного восприятия", - сказала она.

По ее словам, именно французские авторы ввели понятие "исламофобия" в научный оборот в начале XX века, когда этот термин впервые был использован в работах французских колонизаторов в контексте изучения различных сфер мусульманской жизни во Французской колониальной империи.

И в настоящее время исламофобия все больше охватывает Францию.

Как отметила Л. Меликова, за последние годы число случаев проявления исламофобии во Франции возросло на 14%, а количество угроз в отношении мусульман - на 79%.