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Состоится встреча рабочей группы по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

Состоится встреча рабочей группы по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 10:28
Состоится встреча рабочей группы по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

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Версия на английском языке Working group on drafting peace agreement between Azerbaijan and Armenia to hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün işçi qrupunun görüşləri keçiriləcək

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