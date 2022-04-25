Состоится встреча рабочей группы по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.