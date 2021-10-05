Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана

5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
Как сообщает Report, глава государства поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития страны.
Президент Таджикистана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, высказали уверенность в том, что наше сотрудничество будет укрепляться и дальше, провели обмен мнениями о перспективах связей.