Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана

5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития страны.

Президент Таджикистана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, высказали уверенность в том, что наше сотрудничество будет укрепляться и дальше, провели обмен мнениями о перспективах связей.