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Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Внешняя политика
5 октября 2021 г. 12:55
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Таджикистана
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5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития страны.

Президент Таджикистана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, высказали уверенность в том, что наше сотрудничество будет укрепляться и дальше, провели обмен мнениями о перспективах связей.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Tajikistan hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tacikistan prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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