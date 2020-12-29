Состоялся телефонный разговор премьеров Азербайджана и России

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества

Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.

Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин.

Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.