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Состоялся телефонный разговор премьеров Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор премьеров Азербайджана и России Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 18:21
Состоялся телефонный разговор премьеров Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.

Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин.

Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya baş nazirləri telefonla danışıb

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