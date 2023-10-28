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Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и России Сергей Лавров подтвердили необходимость дальнейших усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
28 октября 2023 г. 19:18
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы азербайджано-российского сотрудничества, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также текущую ситуацию в регионе.

В ходе беседы была подчеркнута важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках суверенитета и территориальной целостности стран, а также установления прочного мира в регионе.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам.

18:32

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в котором подтвердили необходимость дальнейших усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня.

Подчеркнута необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по подготовке мирного договора, открытию транспортных коммуникаций и делимитации азербайджано-армянской границы на основе комплекса трехсторонних соглашений на высшем уровне, относящихся к 2020-2022 годам.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Lavrov Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesinin perspektivlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

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