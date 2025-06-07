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Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана 7 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Внешняя политика
7 июня 2025 г. 14:57
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана

7 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана со священным Гурбан байрамы, передал пожелания прогресса и благополучия нашему государству.

Глава нашего государства, в свою очередь, поздравил премьер-министра Пакистана и его народ с Гурбан байрамы, пожелал народу Пакистана счастья, развития и процветания.

С удовлетворением вспомнив состоявшиеся несколько дней назад в Лачыне двусторонние встречи, а также трехсторонние встречи в формате Азербайджан-Турция-Пакистан и проведенные в ходе этих встреч обсуждения, президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана отметили, что все это придало еще больший импульс развитию отношений между нашими странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической, торговой, энергетической, промышленной, военной, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Было затронуто значение Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится летом этого года в азербайджанском городе Ханкенди, выражена надежда на то, что это мероприятие будет способствовать развитию отношений между государствами-членами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani President, Pakistani PM hold telephone talk
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti və Pakistanın Baş naziri arasında telefon danışığı olub

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