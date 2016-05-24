Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и новым премьер-министром Турции

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Турецкой Республики Бинали Йылдырыму.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Бинали Йылдырыма с избранием председателем правящей Партии справедливости и развития и назначением на пост премьер-министра, пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым выразил признательность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что отношения дружбы и братства между нашими странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.