Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

28 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

28 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран со священным праздником Гурбан и передали наилучшие пожелания.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей.