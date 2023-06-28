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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции 28 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внешняя политика
28 июня 2023 г. 16:14
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

28 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран со священным праздником Гурбан и передали наилучшие пожелания.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Ərdoğan arasında telefon söhbəti olub

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