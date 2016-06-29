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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

    Президент Ильхам Алиев отметил, что в эти тяжелые дни Азербайджан находится рядом с Турцией

    Президент Ильхам Алиев отметил, что в эти тяжелые дни Азербайджан находится рядом с Турцией

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 июня позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, И.Алиев выразил глубокие соболезнования президенту Турции, членам семьи погибших и турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате теракта, совершенного в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

    Президент Ильхам Алиев решительно осудил гнусные действия террористов и отметил, что в эти тяжелые дни Азербайджан находится рядом с Турцией. 

    Президент Турции выразил благодарность за оказанное внимание и соболезнования. 

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