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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Мехрибан Алиеву в связи с назначением на должность первого вице-президента

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, президент Турции передал поздравления в связи с назначением госпожи Мехрибан Алиевой на должность первого вице-президента Азербайджанской Республики.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Турции за внимание и поздравление.

    Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут и дальше успешно развиваться.

    Затем президент Турции, поговорив с госпожой Мехрибан Алиевой, поздравил ее с назначением на должность первого вице-президента Азербайджанской Республики, пожелал успехов в деятельности на высоком государственном посту.

    Госпожа Мехрибан Алиева выразила признательность за внимание и поздравление.

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