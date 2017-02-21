Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, президент Турции передал поздравления в связи с назначением госпожи Мехрибан Алиевой на должность первого вице-президента Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Турции за внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут и дальше успешно развиваться.
Затем президент Турции, поговорив с госпожой Мехрибан Алиевой, поздравил ее с назначением на должность первого вице-президента Азербайджанской Республики, пожелал успехов в деятельности на высоком государственном посту.
Госпожа Мехрибан Алиева выразила признательность за внимание и поздравление.
News DepartmentАвтор новости
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