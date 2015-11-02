Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой правящей Партии справедливости и развития на выборах в Великое национальное собрание Турции, пожелал президенту Турции новых успехов в деятельности, братскому турецкому народу – благополучия и прогресса.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за внимание и поздравления, в свою очередь передал главе нашего государства поздравления в связи с победой на парламентских выборах подавляющим большинством голосов правящей партии "Ени Азербайджан", пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в высшей государственной деятельности, благополучия азербайджанскому народу.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами во всех сферах будут развиваться и впредь.