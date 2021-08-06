Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства еще раз выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильных лесных пожаров, произошедших в различных регионах братской Турции. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан находится рядом с Турцией в тушении пожаров и устранении их последствий и выразил солидарность.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за соболезнования и поддержку Азербайджана, оказанную по поручению президента Ильхама Алиева Турции с первых дней в тушении лесных пожаров. Он подчеркнул, что пожарные из Азербайджана с высоким профессионализмом участвуют в операциях по тушению пожаров.

Сообщив, что уже выехали дополнительно 40 пожарных машин, которые завтра прибудут в зону пожара, президент Ильхам Алиев сказал, что количество пожарных машин и техники, задействованных на этой территории, достигнет 93.

Глава государства довел до внимания, что в зоне пожаров действуют 1 вертолет, 1 противопожарный самолет-амфибия и, после отправки дополнительного состава в 150 человек, 510 пожарных.

Президент Азербайджана предложил дополнительно направить 200 специально обученных пожарных, и сказал, что таким образом, количество пожарных из Азербайджана достигнет 710 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за эту дополнительную поддержку и сказал, что она является ярким проявлением братства и дружбы между Азербайджаном и Турцией.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул, что Азербайджанская армия достойно отвечает на подобные провокации Армении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция всегда находится рядом с братским Азербайджаном.

В ходе беседы главы государств провели широкий обмен мнениями о региональных процессах в постконфликтный период.