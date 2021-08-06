О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции 6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 15:46
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства еще раз выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильных лесных пожаров, произошедших в различных регионах братской Турции. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан находится рядом с Турцией в тушении пожаров и устранении их последствий и выразил солидарность.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за соболезнования и поддержку Азербайджана, оказанную по поручению президента Ильхама Алиева Турции с первых дней в тушении лесных пожаров. Он подчеркнул, что пожарные из Азербайджана с высоким профессионализмом участвуют в операциях по тушению пожаров.

Сообщив, что уже выехали дополнительно 40 пожарных машин, которые завтра прибудут в зону пожара, президент Ильхам Алиев сказал, что количество пожарных машин и техники, задействованных на этой территории, достигнет 93.

Глава государства довел до внимания, что в зоне пожаров действуют 1 вертолет, 1 противопожарный самолет-амфибия и, после отправки дополнительного состава в 150 человек, 510 пожарных.

Президент Азербайджана предложил дополнительно направить 200 специально обученных пожарных, и сказал, что таким образом, количество пожарных из Азербайджана достигнет 710 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за эту дополнительную поддержку и сказал, что она является ярким проявлением братства и дружбы между Азербайджаном и Турцией.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул, что Азербайджанская армия достойно отвечает на подобные провокации Армении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция всегда находится рядом с братским Азербайджаном.

В ходе беседы главы государств провели широкий обмен мнениями о региональных процессах в постконфликтный период.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev, Recep Tayyip Erdogan mull situation on Armenia-Azerbaijan border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub

Самое важное

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
6 августа 2021 г. 14:34
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
6 августа 2021 г. 11:32
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
6 августа 2021 г. 10:02
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
5 августа 2021 г. 23:38
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
ФотоИз Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
5 августа 2021 г. 11:52
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi