Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева в Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", - говорится в сообщении.

"При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении Кремля.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.