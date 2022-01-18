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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
Внешняя политика
18 января 2022 г. 19:01
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом недавнего визита Ильхама Алиева в Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", - говорится в сообщении.

"При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении Кремля.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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