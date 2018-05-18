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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Кыргызстана

    © Report

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана, в ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

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