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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Франции

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Франции 23 декабря Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 01:19
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Франции

23 декабря Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон коснулся отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана.

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана, глава нашего государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на наших территориях, где временно размещаются российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

Глава государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев также сказал, что Армения все еще удерживает под оккупацией 8 сел, принадлежащих Азербайджану.

Эмманюэль Макрон выразил готовность Франции оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжению переговоров по мирному соглашению.

Коснувшись важности сбалансированного и беспристрастного поведения в отношении региональных вопросов, Президент Ильхам Алиев заявил, что деятельность против Азербайджана во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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