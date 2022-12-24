Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Франции

23 декабря Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

23 декабря Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон коснулся отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана.

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачинский район Азербайджана, глава нашего государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на наших территориях, где временно размещаются российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

Глава государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев также сказал, что Армения все еще удерживает под оккупацией 8 сел, принадлежащих Азербайджану.

Эмманюэль Макрон выразил готовность Франции оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжению переговоров по мирному соглашению.

Коснувшись важности сбалансированного и беспристрастного поведения в отношении региональных вопросов, Президент Ильхам Алиев заявил, что деятельность против Азербайджана во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.