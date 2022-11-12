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Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Франции

Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Франции 12 ноября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
12 ноября 2022 г. 22:26
Состоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Франции

12 ноября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa Prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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