Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Ирана выразил озабоченность в связи с последними событиями, произошедшими на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, и приветствовал достижение между сторонами договоренности о прекращении огня.

Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Ирана Хасана Рухани о нынешней обстановке на линии фронта и отметил, что азербайджанская сторона всегда поддерживала мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, однако Армения всегда занимала неконструктивную позицию и не соблюдала режима прекращения огня. Глава государства расценил произошедшие на линии соприкосновения последние события как очередную провокацию армянской стороны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах различных сфер азербайджано-иранских двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев, вспомнив свой визит в Исламскую Республику Иран, с чувством удовлетворения подчеркнул, что достигнутые в ходе визита договоренности успешно выполняются.

Глава государства сказал, что предстоящая 7 апреля в Баку трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана внесет вклад в развитие безопасности и сотрудничества в регионе.

Президенты Азербайджана и Ирана отметили, что стороны приложат все усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений.