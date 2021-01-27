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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции 27 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
27 января 2021 г. 17:11
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

27 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что тело убитого азербайджанца, являющегося членом судового экипажа, подвергшегося нападению морских пиратов, уже доставлено на родину, поблагодарил своего турецкого коллегу за особое внимание к этому вопросу, осуществление скоординированных соответствующих мер и оказанную за это время помощь.

Министр также поинтересовался судьбой 15 взятых в плен членов экипажа, проведенными спасательными операциями и пожелал турецким гражданам скорейшего возвращения на родину.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub

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