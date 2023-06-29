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Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом

Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом 29 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 18:33
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом

29 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга и народы обеих стран со священным Гурбан байрамы и передали наилучшие пожелания.

Мухаммад Шахбаз Шариф еще раз выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации во время его недавнего официального визита в Азербайджан.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено укрепление дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии связей.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevlə Məhəmməd Şahbaz Şərif arasında telefon söhbəti olub

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