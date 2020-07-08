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Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН
Внешняя политика
8 июля 2020 г. 10:17
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан поддерживает усилия генерального секретаря и ООН, в том числе многостороннее сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Глава государства отметил, что с целью борьбы против пандемии COVID-19 Азербайджан пожертвовал Всемирной организации здравоохранения 10 миллионов долларов США, а свыше 30 странам оказал гуманитарную и финансовую помощь.

Президент Ильхам Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения от имени государств-членов поблагодарил генерального секретаря за ответ за короткий срок на обращение о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, и подчеркнул, что более 130 государств-членов ООН поддержали эту инициативу.

Глава государства довел до внимания, что лидерство генерального секретаря сыграло важную роль в созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов внести свой вклад в решение технико-логистических вопросов в связи с проведением специальной сессии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за телефонный звонок. Генеральный секретарь, отметив, что поддерживает инициативу о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, подчеркнул, что ООН готова сотрудничать с Азербайджаном в решении технико-логистических вопросов. Кроме того, генеральный секретарь сказал, что Азербайджан активно работает над реализацией Целей устойчивого развития ООН.

Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора выразили уверенность в том, что предстоящая специальная сессия станет важным шагом в борьбе с пандемией COVID-19.

 

 

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Версия на английском языке Ilham Aliyev phones UN chief
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevlə BMT-nin Baş katibi arasında telefon danışığı olub

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