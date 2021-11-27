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Президенты Азербайджана и Беларуси поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Беларуси поговорили по телефону 27 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Внешняя политика
27 ноября 2021 г. 16:42
Президенты Азербайджана и Беларуси поговорили по телефону

27 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие азербайджано-белорусских отношений, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Во время телефонного разговора также были обсуждены будущие контакты.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevlə Aleksandr Lukaşenko arasında telefon danışığı olub

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