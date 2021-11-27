Президенты Азербайджана и Беларуси поговорили по телефону

27 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие азербайджано-белорусских отношений, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Во время телефонного разговора также были обсуждены будущие контакты.